Lincoln Center’s All-Star Jewels Casting Announced

In November, Lincoln Center announced that three of the world’s biggest companies—New York City Ballet, Paris Opéra Ballet and the Bolshoi Ballet—would present a collaborative performance of George Balanchine’s Jewels July 20–23 in honor of the ballet’s 50th anniversary. Each company will take an act, with the Paris Opéra performing “Emeralds” and NYCB and the Bolshoi alternating performances of “Rubies” and “Diamonds.” Yesterday, Lincoln Center finally announced what we’ve all been waiting for: the all-star cast list. (As well as rising stars–Alena Kovaleva and Jacopo Tissi, two young Bolshoi corps members, are slated to dance the leads in “Diamonds” for one performance.) Check out the list below this trailer!

Thursday, July 20 at 7:30pm



Emeralds: Laëtitia Pujol, Mathieu Ganio (First Pas de Deux); Myriam Ould-Braham, Mathias Heymann (Second Pas de Deux); Hannah O’Neill, Sae Eun Park, François Alu (Pas de Trois)

Rubies (NYCB): Megan Fairchild, Joaquin De Luz (Pas de Deux); Teresa Reichlen (Soloist)

Diamonds (Bolshoi): Olga Smirnova, Semyun Chudin

Friday, July 21 at 7:30pm



Emeralds: Dorothée Gilbert, Hugo Marchand (First Pas de Deux); Léonore Baulac, Germain Louvet (Second Pas de Deux); Valentine Colasante, Sae Eun Park, Marc Moreau (Pas de Trois)

Rubies (Bolshoi): Ekaterina Krysanova, Artem Ovcharenko (Pas de Deux); Yulia Grebenshchikova (Soloist)

Diamonds (NYCB): Sara Mearns, Tyler Angle

Saturday, July 22 at 2:30pm

Emeralds: Laëtitia Pujol, Mathieu Ganio (First Pas de Deux); Myriam Ould-Braham, Mathias Heymann (Second Pas de Duex); Hannah O’Neill, Sae Eun Park, François Alu (Pas de Trois)

Rubies (NYCB): Megan Fairchild, Joaquin De Luz (Pas de Deux); Teresa Reichlen (Soloist)

Diamonds (Bolshoi): Alena Kovaleva, Jacopo Tissi

Saturday, July 22 at 7:30pm

Emeralds: Dorothée Gilbert, Hugo Marchand (First Pas de Deux); Léonore Baulac, Germain Louvet (Second Pas de Deux); Valentine Colasante, Sae Eun Park, Marc Moreau (Pas de Trois)

Rubies (NYCB): Megan Fairchild, Joaquin De Luz (Pas de Deux); Teresa Reichlen (Soloist)

Diamonds (Bolshoi): Olga Smirnova, Semyun Chudin

Sunday, July 23 at 2:30 pm

Emeralds: Laëtitia Pujol, Mathieu Ganio (First Pas de Deux); Myriam Ould-Braham, Mathias Heymann (Second Pas de Duex); Hannah O’Neill, Sae Eun Park, François Alu (Pas de Trois)

Rubies (Bolshoi): Ekaterina Krysanova, Vyacheslav Lopatin (Pas de Deux); Olga Marchenkova (Soloist)

Diamonds (NYCB): Sara Mearns, Tyler Angle

Click here for tickets—if you can still get them!

